Mere tilskud til læreruddannelsen i Skive

Radikale Venstre vil flytte uddannelser ud af de fire universitetsbyer.

Uddannelse er lig med udvikling både for den enkelte, for erhvervslivet og for samfundet som sådan. De seneste år er uddannelser blevet samlet i de store byer uanset om det er de korte 2-årige eller de helt lange. Radikale Venstre synes, at det er en forkert udvikling. Vi vil et ’Danmark uden kanter’, og uddannelser skal spredes mere.

Derfor kæmpede vi for at forhøje tilskuddet til små uddannelser i den aftale, som faldt på plads i Folketinget op til weekenden. Det stiger fra en million kroner til to millioner. Det gælder også for læreruddannelsen i Skive. Uddannelsen i Skive er underlagt ’VIA University College’, som er en selvejende institution. De har i årevis villet lukke uddannelsen i Skive, men siger nu, at de vil bevare den. Med aftalen får de også tilskud til det. Derfor håber og regner jeg med, at ’VIA University College’ vil droppe al snak om lukning.

Tak til regeringen for samarbejde om at give bedre vilkår for mindre uddannelser. Også på Skive-egnen.