Mere tryghed til boligejerne

Boligskatterne er løbet løbsk herhjemme.

Flere mennesker sidder og regner på, hvor længe de har råd til at blive boende i deres eget hjem. Et hjem, de allerede har købt og betalt. Det er ikke rimeligt.

Statens fornemmeste opgave bør være at sikre tryghed for alle danskere i eget hjem, frem for at bruge boligejerne som en belejlig malkemaskine til statskassen

. Det mener SF dog ikke. Tværtimod. De vil sætte skatten for boligejere yderligere op. Helt præcist vil de hæve ejendomsværdiskatten med fem procent – om året! For de boligejere, der har et hus til halvanden million kroner, betyder det, at ejendomsværdiskatten samlet set vil lande på lidt under 16.000 kroner om året.

En regning der skal betales af penge, der allerede er beskattet én gang. Det er rigtig mange penge, og det er det stik modsatte af, hvad vi har brug for. Vi har brug for lavere boligskatter i Danmark. Faktisk så så vi dem helst helt afskaffet. De danske boligejere er i forvejen blandt de hårdest beskattede i Europa, og det er altså ikke rimeligt, at boligejerne altid skal stå for skud, når forskellige partier ønsker at bruge endnu flere penge. Derfor har vi foreslået, at vi helt afskaffer boligskatterne og i stedet udfaser rentefradraget og indfører en avancebeskatning, som betales, når man på et tidspunkt forlader boligmarkedet.

Så vi siger klart nej tak til SF’s forslag om at malke boligejerne endnu hårdere. Tiden er kommet til at skabe mere tryghed for dem, der bare gerne vil kunne blive boende i deres eget hjem.