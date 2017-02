Midtjyllands Lufthavn - en livsnerve for landsdelen

Der var lagt op til en festlig begivenhed, da vi i søndags mødtes i Karup for sammen med HKH Prins Joachim at markere gendåben af Midtjyllands Lufthavn. Der hersker ingen tvivl om, at lufthavnen i Karup er en uhyre vigtig livsnerve for vores landsdel.

Mange virksomheder oplever igen fremgang og vind i sejlene. Det gælder glædeligvis også vores regionale lufthavn, der sammen med det danske flyselskab, DAT har vendt en negativ udvikling til fornyet fremgang. De mange daglige afgange, fly til tiden og muligheden for check af bagagen direkte fra Karup til destinationer ude verden har givetvis en stor betydning.

Vores landsdel er præget af mange eksporterende virksomheder, der opererer på verdensmarkedet. Derfor er Midtjyllands Lufthavn med dens hyppige, stabile og hurtige forbindelser til København - og videre ud i verden en livsnerve for landsdelen og det vi alle lever af. Tilsvarende har lufthavnen stor betydning for mange passagerer, der pendler til og fra arbejde og møder i København.

Nu får Lufthavnen et nyt navn, der i endnu højere grad understreger dens store regionale betydning. Det er værd at fejre og det blev det i høj grad med royal deltagelse, flot demonstration af fly og helikoptere, samt en gigantisk kagedyst med et væld af flotte lufthavnskager til stor fryd for børnene og alle vi andre. Nu gælder det om, at vi i de kommende år bliver endnu bedre til at bakke op om vores egen lufthavn, der senere på året også byder på charterflyvning direkte fra Karup til spændende destinationer i Middelhavet. Og det med gratis parkering. Vi har brug for en livskraftig Midtjyllands Lufthavn - også om 10 og 20 år.

Stort tillykke med det nye navn.