Miljøprojekt til glæde for børn og dyr

KNUDBY Der er et leben af fugle på sådan en efterårsdag med lav sol over Jordbro Engsø. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at søen havde været der altid. Men den er som bekendt kun et par år gammel. Og nu bliver området endnu bedre set med rekreative øjne.

Viborg Kommune har netop givet tilladelse til, at der kan bygges en træ-platform ud i vandet, så søen eksempelvis kan bruges for børn i ude-undervisning.

Vådområde

Engstykket mellem Knudby og Ørum er et af 13 nationale vådområde-projekter, som staten satte i gang omkring år 2016. Der blev udvalgt 13 steder, hvor man kunne »få mest miljø for færrest penge«.

Og med søen her, så sparer man på udledningen af kvælstof til den naturfølsomme Hjarbæk Fjord.

Men selv om det først og fremmest var et miljøprojekt, så er der tale om et område, der nu udvikler sig til en naturperle, der bliver brugt af både dyr og mennesker.

Viborg Kommunes politikere har givet grønt lys til en platform ud i søen og en hævet træsti ud til platformen. I afgørelsen står der blandt andet:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse.

2. Der må ikke anvendes byggematerialer, der er behandlet på en sådan måde, at de kan forurene søen med miljøfremmede stoffer.

3. Omkostninger til etablering og den fremtidige vedligeholdelse af træsti og platform påhviler Viborg Kommune.

Madpakkehus

Platformen kan blandt andet bruges, så børn kan tage prøver med net og lave forskellige natur-faglige opgaver ved søen.

Kærhuset - en gammel læ-bygning ved søen - skal også på sigt sættes i stand som madpakkehus, og der skal laves toilet.

Jordbro Engsø giver allerede nu stor naturværdi for beboerne i området, der blandt andet laver marked ved søen hvert år. Der er også afholdt små kunstprojekter, udendørs gudstjeneste og andre aktiviteter ved sø-bredden.

Ørum og Knudby blev med søen og grusstien forbundet, så man nu kan gå fra by til by via sø-stien.

Den nye platform bliver fem gange fem meter, mens den nye træ-sti bliver cirka 20 meter lang og bliver hævet 40-50 cm. Der bliver lavet et par trin ned mod vandspejlet fra platformen, så det bliver nemmere at tage prøver.

Det har været nødvendigt at dispensere fra naturbeskyttelsesloven for at godkende projektet.