Millioner til lokale turismeprojekter

I Danmark skal det enkelte menneske kunne søge sin lykke og realisere sine mål, uden at den geografiske bopæl bliver en hæmsko for dette. Derfor har den borgerlige regering altid prioriteret at skabe vækst og velstand i yderområderne. Og af samme grund har vi netop afsat 10,3 millioner kroner til turismeprojekter i landdistrikterne.

Turismen er nemlig flere steder i Danmark en forudsætning for overlevelse. Det er en forudsætning for et havneliv, for supermarkedernes eksistens og for en generel virkelyst. Turismen bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse, hvor der er mest brug for det. Det skal vi understøtte og det gør regeringen.

En del af turismeprojekterne bygger på samarbejde mellem forskellige turismeaktører, der i fællesskab vil løfte lokale potentialer. For eksempel et projekt, som vil udvikle en turismeklynge omkring kalkgruber og flagermus ved Viborg.

I flere landdistrikter er turismen dog allerede i fremgang. Hvis vi kigger på Struer Kommune, er de et godt eksempel på et landdistrikt, der har oplevet en sådan tendens med en forrygende vækst i Limfjordsturismen. Men ikke alle har oplevet den samme tendens. Vi skal derfor glæde os over, at regeringen bifalder et Danmark i balance med ønsket om at løfte udviklingen af turismen i landdistrikterne.

Tiltaget er med til at skabe fundamentet for vor turisme, så vi får skabt bedre turistoplevelser. Det gør Danmark mere attraktiv - i særdeleshed Danmarks yderområder. Det skaber job, vækst og velstand. Det skal vi glæde os over det gavner os alle.