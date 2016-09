Millionprojekt skal gøre Mønsted Kalkgruber tilgængelig for alle

Mandag blev de første spadestik taget til et projekt, hvor målet er at åbne op for naturen i og omkring verdens største kalkgruber, så den bliver tilgængelig og ligeværdig for alle. Og ikke nok med det, så er det tanken, at udformningen er tænkt som en ny atrraktion i sig selv. En attraktion i attraktionen om man vil.

Realdania er netop i disse uger ved at lægge sidste hånd på en stor og omfattende istandsættelse af bygningerne på stedet. Og nu kommer turen så til tilgængelighede form af et landskabsprojekt, der forventes at stå klar til indvielse næste forår.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Bevica Fonden, Mønsted Kalkgruber, Realdania og Schønherr Landskabsarkitekter.

- Vi blev opmærksomme på denne perle for cirka halvandet år siden, og vi håber at dette pilotprojekt vil fungere som et eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe en ligeværdig adgang for alle uden at gå på kompromis med det arkitektoniske udtryk og uden synlige tilgængelighedstiltag som ramper eller lignende. Det handler blot om at tænke tilgængelighed ind fra starten. Det vil vi gøre ved at regulere landskabet så nænsomt og lidt som muligt. Og det samme gør sig gældende i gruberne,forklarer Marianne Kofoed, direktør for Bevica Fonden.

Et af virkemidlerne bliver en ny 1,5 meter bred sti i kostet beton, der blandt andet skal føre de besøgende fra den nye indgang og hen over plæne, gennem skov, forbi bålplads og søudsigt, kalkoverdrev, et åbent brud og ned til gruberne , samt et antal mindre stier og opholdssteder med slotsgrus. Der hvor det er nødvendigt med særlige tiltag for at løse forskelle i terrænet laves der trædæk.

Samtidig skal der også laves en alternativ rute til minetoget, som får perron på skråningen bag kalkværket.

Eske Møller fra Realdania har været projektleder på den omfattende restaurering, der nu snart står færdig og han tøver ikke med at udnævne Mønsted til et besøgsmål i topklasse, når det hele står klar til indvielse i 2017.

- Det nye landskabsprojekt og en velistandsat bygningsmasse vil forbedre oplevelsen betydeligt og styrke stedet som turistmål, siger Eske Møller.

Udgifterne til landskbsprojektet lyder på 12 millioner og er finansieret af Mønted Kalkgruber, Viborg Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal, Augustinus fonden, Færch fonden, Vanførefonden, Bevica Fonen og Realdania.