Min Mening: Kunstgræsbane i Stoholm

Vi har ventet længe - meget længe - synes vi!

Alt er naturligvis relativt, men 5-6 år er da trods alt også lidt tid.

Derfor er det med stor spænding og forventning, at vi afventer det politiske efterår, hvor der sædvanen tro skal træffes store beslutninger.

Den beslutning som vi afventer omhandler Fodboldanalysen 2018 - den i lang tid imødesete analyse i forhold til anlæggelse af kunstgræsbaner i Viborg Kommune.

Vores arbejde begyndte i slutningen af 2012, og nu står vi på tærsklen til en afgørelse, og i det lys, vil vi gerne lige opsummere:

Der er kommunalt anlagt kunstgræsbane på Kirkebækvej (VFF), Liseborg (Viborg Søndermarken), Overlund, Bjerringbro, Frederiks - der er også en bane ved Nordre Skole (Viborg Nørremarken), men den har lidt sin egen historie.

Derfor mener vi nu, at tiden må være kommet til Stoholm, der med sine cirka 2500 indbyggere er kommunens 3. største by.

Det er naturligvis ikke bare indbyggertallet, der skal have betydning for tildelingen af en kunstgræsbane. Men Stoholm IF-Fodbold er med sine 400 aktive medlemmer den største sportsgren/forening i Stoholm.

Derudover har både Sparkær, Mønsted, Vridsted og Kjeldbjerg tidligere meldt ud, at de bakker op om en kunstgræsbane ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter - det betyder helt konkret, at cirka 1000 aktive fodboldspillere står bag ønsket, hvilket er et meget, meget højt tal.

Da der var valgkamp i efteråret 2017 blev der snakket meget om sammenhængskraften i HELE Viborg Kommune, og at der også skulle huskes på byerne uden for Viborg.

Det er der mulighed for nu i forbindelse med den kommunale budgetlægning, for man tilgodeser den vestlige del af kommunen - den gamle Fjends Kommune - hvis man godkender anlæggelse af en kunstgræsbane i Stoholm på samme vilkår som de andre kommunalt anlagte kunstgræsbaner.

Vi tror dog også på det - i lange tider har de politiske vinde blæst vores vej.

Blandt andet kunne man onsdag 30. august 2017 læse et læserbrev fra viceborgmester Per Møller Jensen i Fjends Folkeblad, hvor han konkluderede i forhold til budgetforliget for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Møller Jensen kom med følgende citat:

Mon ikke vi også i budgetperioden får en kunstgræsbane på plads ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Vi er klar nu, så vi håber, at politikerne står ved det, de sagde under sidste års valgkamp, når budgettet for 2019 skal laves - nemlig at det er vigtigt at huske på HELE kommunen.