Mindekoncert for Kim Larsen i Vroue Kirke

VROUE Det ramte tilsyneladende meget dybt i den danske sjæl og befolkning, da Kim Larsen søndag afgik ved døden.

Også i Vestfjends Pastorat har den folkekære sangers bortgang fyldt brystet med vemod.

Det har fået de fem menighedsråd i pastoratet til at gå sammen om at arrangere en mindekoncert for Kim Larsen søndag 7. oktober i Vroue Kirke.

Ideen har sognepræst Caspar Wenzel Tornøe fået, og opbakningen har hurtigt været på plads fra menighedsrådene i Vroue, Iglsø, Vridsted, Fly og Sdr. Resen.

Til gengæld er programmet endnu ikke helt på plads for det spontant opståede arrangement.

Man har fået tilsagn fra Morten Kjærsgaard fra Mønsted, der tager sin guitar med, og der arbejdes i kulissen på at få flere solister til at optræde med nogle af de mange Kim Larsen-sange, som gennem tiden har fundet vej ind i de danske hjerter, også til højtideligheder som fødsel og dåb, konfirmation, bryllup, fødseldag og død.

Og på forhånd ved man i hvert fald, at idemand og sognepræst Caspar Wenzel Tornøe bærer en meget musikalsk åre i sig, ligesom organisten i ugens løb har endevendt Kim Larsen-sanghæftet.

Og under alle omstændigheder er der lagt op til en af den slags koncerter, hvor publikums bidrag og fællessangen spiller en hovedrolle.

Koncerten starter søndag klokken 16 i Vroue Kirke og er gratis.