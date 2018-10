Mindfulness i Kobberup Kirke

KOBBERUP Der er vist ingen, der kan beskylde Kobberup Kirke for ikke at være rummelig.

Onsdag i sidste uge havde man arrangeret gospeldag for konfirmander, og søndag 21. oktober lukker man kirkerummet op for mindfulness.

Mindfulness handler om at finde ro og mærke sig selv, og det er dokumenteret, at mindfulness nedsætter pulsen i en ofte stressende hverdag.

Der vil være stille musik og enkelte taizé-sange. Taizé-sang er en meditativ bøn, der synges. Det er et enkelt vers, der gentages, så alle kan være med. Man vil blive guidet gennem en mindfulness-seance, og der vil være tid til at tænde et lys for en, man holder af, eller gerne vil mindes.

Den almindelige gudstjeneste ledes af provst Betty Ahrenfeldt fra Skive provsti, Mie Harregaard synger for i taizé-sangene, og mindfulness-delen guides af Henrik Rønberg.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en forfriskning og der vil være mulighed for en snak.