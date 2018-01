Minibyggerne laver jubilæumsprojekt

Til den tid forventes en tro kopi af en tidligere vindmølle i Daugbjerg nemlig at stå klar til indvielse.

Møllen, der blev opført i 1894, stod på et højdedrag i den sydlige ende af Daugbjerg by og nu skal møllebygningen føjes til de omkring 150 andre bygninger i milandsbyen.

- Vi bygger møllen op ud fra et gammelt foto, fortæller Ib Vestergaard, som er den, der i sin tid lancerede ideen med at genskabe det gamle Daugbjerg i miniformat.

Hver tirsdag formiddag mødes 11 -12 minibyggere i værkstedet på Skalmstrupvej i Stoholm. Her arbejder en del af dem flittigt med at udbedre skader eller genopbygge nogle af de minihuse, som vejr og vind har været hårde ved i Daugbjerg Minilandsby.

Blandt minibyggerne er også 70-årige Bent Jakobsen, som siden maj sidste år har arbejdet på det omfattende vindmølle-projekt.

- Det er et tålmodighedsarbejde, men jeg nyder det, fortæller Bent Jakobsen, mens han gør endnu et lille stykke træ fast på møllens sider. Møllen var en mindre mølle efter hollandsk model og det gamle foto viser at selve møllen var belagt med små træplader.

Projektets omfattende første del var opbygningen af den lagerbygning, der hørte til vindmøllen. Bygningen er muret op af mursten i miniformat og det gælder for murstenene som for alt andet omkring husene i Daugbjerg Minilandsby at de er udtænkt, lavet og bygget 100 procent af minibyggerne selv og altsammen i størrelsesforholdet 1:10. Siden starten i 1994 er der brugt langt over en halv million mini-mursten.

Efterlyser flere minibyggere

Med årene er de fleste af de første minibyggere faldet fra, mens nye er kommet til. Kun to af dem fra dengang er stadig med. Det er alderspræsidenterne Lilly Riis og Harry Olesen på henholdsvis 87 og 85 år.

Det løbende arbejde med at renovere minihusene betyder, at der for det meste er brug for flere frivillige med lyst til enten at lave de bittesmå mursten i ler, lægge stråtag på minihusene, mure og male de små bly-vinduer eller udføre andre opgaver i værkstedet. Kaffebrygningen er også en vigtig opgave, fordi der også lægges megen vægt på at hygge sig sammen.

- Vi kunne godt bruge endnu flere minibyggere. Arbejdet med at vedligeholde og reparere bygningerne et jo et arbejde, der aldrig bliver færdigt. Interesserede kan bare kigge ned til os en tirsdag formiddag og måske prøve at være med et par gange for at finde ud af om det kunne være noget at blive minibygger, fortæller Ib Vestergaard.

Daugbjerg Vindmølle

Daugbjerg Vindmølle blev opført i 1894 og stod på højdedraget syd for Daugbjerg by i baghaven til huset på Sejbækvej 22. Møllen, der var en mindre hollandsk mølle, hørte til Daugbjergs gamle bageri. I lighed med andre små vindmøller solgte den en del foderkorn, der blev opkøbt af de større handelsmøller. Møllen brændte i 1906 men blev genopført. Den blæste omkuld i et stormvejr i 1920erne og blev ikk rejst igen.