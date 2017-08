Tyveriet er sket på et tidspunkt mellem tirsdag aften klokken 19.00 og natten til onsdag klokken 03.30 og man er formentlig sluppet afsted med læsseren ved at kortslutte den og derefter køre den væk.

Der er tale om en rød minilæsser af mærket Weidemann, model 1540, årgang 2016.

Viborg Politi har umiddelbart ikke noget spor at gå efter og hører gerne nærmere, hvis man mener at have bemærket noget, der kan have interesse for opklaringen.