Ministerbilen lagde vejen forbi Stoholm

Hvad synes du om rygeforbud? Hvordan er det at leve som minister?

Der var mange typer spørgsmål i luften, da integrationsminister Inger Støjberg var på besøg i Stoholm.

Det var det lokale byrådsmedlem Karin Clemmensen, der havde inviteret ministeren til at være med, da hun holdt træffetid hos Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Karin Clemmensen har holdt træffetid for borgerne, fordi hun synes, at det er vigtigt, at borgerne kan komme direkte til politikerne og kan blive hørt.

Og det initiativ fik Inger Støjberg så mulighed for at deltage i.

Da vejret var rigtig godt, så flyttede man seancen ud på terrassen foran centeret. Og her gik så snakken om noget så forskelligt som rygepolitik og verdens flygtninge. En lokal kvinde ville høre, om Inger Støjberg kunne tage med tilbage til sin sundhedsordfører, at rygerne efterhånden er et forfulgt folkefærd.

Men naturligt nok - med tanke på hendes stilling - så handlede snakkene primært om flygtninge og integration. Inger Støjberg fortalte blandt andet om flere ture til de lande, hvor flygtningen kommer fra. Og hvordan det efter hendes mening er vigtigt at hjælpe i lokaleområdet:

- For hver flygtning, der skal integreres i Danmark, så kan man hjælpe helt op til 15 personer i nærområdet, forklarede hun.

Ejvind Jacobsen, formand for den lokale Venster-forening, var glad for besøget af ministeren:

- Jeg har kendt Inger næsten altid. Og jeg synes, at det er vigtigt med de her træffetider. Hvor borgerne kan komme direkte i snak med politikerne. Det er mere vigtigt end nogensinde, at der ikke er for langt mellem dem og os, mener Ejvind Jacobsen, der også var tilstede under besøget i Stoholm.

Karin Clemmensen var også glad for opbakningen og besøget af ministeren og kvitterede med en blomst i Venstre-farver, som hun overrakte ministeren.

Som integrationsminster lever Inger Støjberg konstant med Politiets Efterretningstjeneste - PET - i hælene på hende. I Stoholm var således to PET folk med. Og det var en smule usædvanligt at se to mørke biler - en PET bil og en ministerbil - køre helt op til indgangen ved Kulturcenteret - og se to PET agenter kigge indenfor for at se, om det var et sikkert sted.

Inger Støjberg kunne i øvrigt fortælle en pudsig lokale anekdote - at det var Ejvind Jacobsen, der i sin tid på det kraftigste opfordrede hende til som 19-årig at stille op til Viborg Amtsråd, som blev hendes begyndelse frem mod den politiske toppost hun har i dag.