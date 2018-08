Miss Piggys lykkelige liv i skoven

DAUGBJERG Der er krølle på halen, da vi bliver mødt af først fem, snart 10 og til sidst 20-25 grise, mens vi skridter ned over den ene hektar land, som Stoholm Slagter siden maj har haft 70 frilandsgrise til at gå på.

Normalt kommer en moderne plov til kort over for en flok grise, når det drejer sig om at endevende jorden.

Men her er det ærligt talt lidt fesent, hvad en hær på 70 grise har præsteret.

Sommeren har simpelthen været for varm og tør til, at de for alvor har fået hul på marken.

I stedet har de som os andre været ved stranden, nærmere bestemt den svalende mudderpøl, der ligger placeret et stykke nede på marken i nærheden af skoven.

Men også her har varmen været i overkanten for en gris, der slet ikke er i stand til at svede. (Udtrykket "at svede som et svin" er mildt sagt misvisende).

I stedet har de fundet ly for solen i skoven, hvor hegnet først er placeret et pænt stykke inde, så frilandsgrise med adgang til et bredt bælte af fyrretræer nu er blevet til skovgrise.

Hjem til far og mor

Det areal, grisene går på, tilhører Kaj og Ester Madsen og ligger gemt væk et stykke syd for Daugbjerg.

De er forældre til den ene indehaver af Stoholm Slagter, Rene Madsen.

Han er altså vendt tilbage til sit barndomshjem medbringende 70 smågrise fra Overtorp I/S, der har en stor produktion af frilandsgrise godt 10 kilometer væk på den anden side af heden i nærheden af Karup.

Ud over, at det er dejligt at komme hjem til far og mor, ligger der også en mere idealistisk og eksperimenterende tanke bag for Rene Madsen.

- Vi er ikke bange for at prøve noget nyt hos Stoholm Slagter, så da muligheden opstod for at lancere vores egen skovgris, tog vi den selvfølgelig, siger han.

De fik dem som 30 kilos grise, da de var 8-10 uger gamle, og cirka tre måneder senere har de vokset sig slagteklare med en kampvægt på 120-130 kilo. Færdigslagtet ender de på knap 100 kilo.

Du bliver, hvad du spiser

I grisestien har vi også fået følge af Per Jakobsen, der tager del i Projekt Skovgris.

Han bor på nabogården og er som udgangspunkt den, der sørger for at fodre grisene hver dag.

Så det er især ham, der dagligt kan opleve lyden af bark mod bacon og kan nyde synet af en glad gris, der har fundet sig en flot fyr at gnubbe sig op ad.

Han kan afsløre, at skovgrisen som udgangspunkt bare får en almindelig foderblanding.

Men hvad den ellers selv forsyner sig med af myrer, snegle, larver og biller, er der ingen der ved.

Hertil kommer de trærødder, fyrrenåle og kogler, den altædende gris går og gnufler i.

Men om det også betyder, at der kommer lidt ekstra øf i smagen, ved de faktisk ikke.

- Vi har jo reelt til gode at finde ud af, om det har nogen indvirkning, indrømmer Rene Madsen.

Men at også grise bliver, hvad de spiser, er der flere eksempler på.

Rene Madsen nævner selv de berømmede iberiske sortfodssvin, der går rundt på friland og roder i jorden i nogle store, indhegnede egeskove i det vestlige Spanien, hvor de gør sig særdeles velsmagende ved at guffe agern i sig.

Men i sidste ende er det alligevel noget helt andet, der er målet med skovgrisen, nemlig den ultimative velfærd i hele dens levetid.

Også på grisenes sidste tur til slagtehuset er velfærden i højsædet. Ikke at Rene og Per sidder og spiller banjo for dem, men de vil gerne sikre sig, at de når absolut stressfrie og veltilpasse frem. Så de fragter dem simpelthen selv.

- Det manglede bare, siger Rene Madsen.

- Også den sidste del skal være med krølle på halen.