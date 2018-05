Mobil- og bredbåndsdækning i HELE landet

Ofte får jeg henvendelser fra folk om, at mobil- og bredbåndsdækningen ikke er god nok. Jeg glæder mig over, at hele Folketinget nu er gået sammen for at gøre noget ved det. Private selskaber står for at sætte master op, grave kabler ned osv osv. Folketinget er derfor ikke direkte styrende på området. Vi kræver nu at selskaberne dækker helt konkrete adresser ind, når de får lov til at sætte nye master op. Selskaberne skal købe tilladelsen, og med tilladelsen kommer der nu krav om dækning. På den måde kan vi som samfund regulere og stille krav til det private marked. Det er god socialliberal og radikal politik.

Konkret kræver vi, at godt 24.000 adresser skal dækkes ind. Det er især adresser på landet, hvor markedet ikke dækker, fordi der er for få folk. Men alle skal kunne ringe med mobilen og komme på nettet. Det er afgørende for, at vores samfund fungerer. Og ikke mindst at der er muligheder for vækst, udvikling og bosætning i hele landet. Radikale takker for samarbejdet med regeringen og Folketingets partier.

Og vi ser frem til at selskaberne ruller endnu bedre dækning ud over de kommende år.