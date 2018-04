Modeshow i Løgstrup slog alle rekorder

"Der er pivsmarte jakker, bowser og frakker.Cirkelines er en dejlig butik" . Sådan lød det i højttalerne i mandags, da Løgstrups tøjbutik Cirkelines for 6. gang afholdt modeshow. Også denne gang trådte butiksejer Line Larsson op på de skrå brædder og sang for at byde alle gæsterne velkommen i Løgstrup Hallen.

Rigtig mange mennesker var mødt op. Faktisk blev der slået rekord med 250 glade gæster, hvilket må siges at være imponerende for en enkelt mindre butik.

Forårsmoden blev på bedste vis præsenteret af 13 lokale modeller, mens konferencier Helle Høyer igen stod for tips og ideer til at kombinere styles og stilarter. Haircut by Trine P stod for stylingen af modellernes hår og Nyt Syn i Viborg viste brillemoden frem.

Før showet gik i gang nød gæsterne et let traktement og Andelskassen havde sørget for et glas bobler til alle.

- Solen skinner og foråret er på vej det afspejler sig i modebilledet, hvor der nu for alvor kommer knald på farverne. Alt er tilladt mønster, farver, print og striber. Man må mikse ligesom man ønsker og befinder sig godt med, hvilket også kom til udtryk i de 65 sæt, som modellerne, i et aldersspænd på knap 66 år, viste frem, fortæller Line Larsson.

Efter showet kunne gæsterne shoppe løs, idet hallen var fyldt til randen med tøj til alle aldre.

- Vi er glade for den store opbakning den betyder alt for at overleve her ude på landet. Nærvær og den daglige kontakt med kunderne er drivkraften. I en tid, hvor alt skal gå hurtigere og hurtigere er det vigtigt, at man tager sig til til at lytte og mærke efter. Hos Cirkelines er alle velkommen uanset om man kun ønsker at snakke eller at købe. Det vigtigste for mig er, at mine kunder forlader butikken med en god oplevelse, et smil på læben og lidt ekstra energi, slutter Line efter en god aften.

Se flere fotos fra aftenen her