Mogens holder styr på tallene for mindre virksomheder

54-årige Mogens Fangel, indehaver af enkeltmandsvirksomheden Stoholm Bogføringscentral, har aldrig brugt mange kroner på markedsføring. Det har simpelthen ikke været nødvendigt.

- Flere af kunderne har hen over årene anbefalet os til andre, og det har åbenbart været en god form for reklame, for jeg kan i år fejre 15 års jubilæum som kombineret bogholder og revisor på fuldtid. Blandt mine kunder er flere, der har været med i alle 15 år og nogle endda endnu længere, da jeg allerede for 28 år siden startede i det små med at have kunder på deltid. Dengang var det sideløbende med mit faste job, først i økonomiafdelingen ved Karup Kommune og senere i Kjellerup Boligforening, fortæller Mogens Fangel.

Stoholm Bogføringscentral hjælper små og mellemstore virksomheder med mange forskellige administrative opgaver. Blandt hovedopgaverne er bogføring, fakturering, løn, moms og afslutning af mindre regnskaber. Mogens har erfaring med flere forskellige regnskabssystemer og tilbyder også rådgivning omkring den del. Kommer det til større opgaver som køb eller salg af virksomhed, generationsskifte med mere har Stoholm Bogføringscentral flere eksterne samarbejdspartnere med stor erfaring på området.

- Jeg henvender mig typisk til de små og mellemstore virksomheder fra enkeltmandsfirmaet og op til 10 - 12 ansatte. Det kan være håndværkeren, frisøren, autoværkstedet, maskinstationen, butikken, landmanden eller entreprenørfirmaet, der gerne vil slippe for det til tider tunge papirarbejde, der nu engang følger med det at drive en virksomhed. Det hele foregår altid i et tæt samarbejde med den enkelte kunde. Hvor meget ønsker han eller hun hjælp til og ønsker man måske selv at lave noget af papirarbejdet. Det er helt individuelt, fortæller Mogens.

Rent geografisk besøger bogholderen fra Stoholm ikke kun virksomheder i nærområdet. På kundelisten er også mindre firmaer i blandt andet Ikast, Frederiks, Feldborg, Vinderup og såmænd også i Hammel ved Århus.

Han lægger ikke skjul på, at han stortrives med sit job som taljonglør.

- Joh, jeg er nok lidt af en talnørd, indrømmer Mogens.

Noget tyder på, at æblet ikke falder langt fra stammen. Familiens 19-årige søn har besluttet at følge delvist i sin fars fodspor og uddanne sig til revisor.