Mona er Årets Kalkbrænder: Det har jeg det okay med

MØNSTED Da det meste af byen onsdag aften alligevel var samlet til fællesspisning, benyttede arrangørerne af Kalkbrænderfesten sig af lejligheden til at kåre Årets Kalkbrænder.

Valget faldt denne gang på formand for Mønsted og Omegns Lokalråd Mona Østergaard.

Formand for Kalkbrænderfesten Bo Broch Pedersen begrunder over for Fjends Folkeblad valget af Mona Østergaard som Årets Kalkbrænder.

- Mona trækker i nogle tråde. Ikke i idrætsforeningen, men det er heller ikke nødvendigt for at blive Årets Kalkbrænder. Hun gør så meget for byfornyelsen i Mønsted, og det har været udslagsgivende for, at det blev hende i år, siger Bo Broch Pedersen.

Han glæder sig også over, at Mona Østergaard var rask til at samle en løs bold op, da både børnenes juletræsfest og fastelavnsfest pludselig stod uden arrangør.

Det er en ære

Men hvordan har Årets Kalkbrænder 2018 det egentlig selv med, at der nu er tilfaldet hende lokal hæder?

- Det har jeg det da okay med, lyder det først knastørt fra Mona Østergaard, inden hun uddyber.

- Det er en ære at blive anerkendt for det, man går og gør i hverdagen, også selv om det ikke er inden for idræt, men nærmere alt det andet uden for.

Mona Østergaard har siddet i bestyrelsen for Lokalrådet siden starten i 2009 og peger selv på byggemodning af nogle flere byggegrunde i Mønsted som noget, hun har været med til at presse igennem, selv om man faktisk aktuelt venter utålmodigt på endnu flere tilladelser.

Også byens nye legeplads er et eksempel på byfornyelse, hun har været med til at gennemtrumfe.

- Ja, det var dejligt, for nu har vi et godt sted, hvor børnene er glade for at komme og forældrene også.

Eksemplerne med overtagelsen af juletræs- og fastelavnsfest betegner hun som noget generelt, der kendetegner Mønsted.

- Der bliver spurgt, om der er nogen, der har lyst til at være med, og så siger jeg ja, men det er der også mange andre, der gør.

Mona Østergaard lægger i øvrigt slet ikke al sin frivillige arbejdskraft i Mønsted.

Hun er for eksempel også besøgsven i Røde Kors, og siden 1989 har hun været formand for lokalafdelingen i organisationen Adoption og Samfund.

Årets Kalkbrænder blev første gang uddelt sidste år, hvor titlen tilfaldt Bent Astrup for mange års indsats i Mønsted IF.