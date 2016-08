Morgenfriske i kø for at få billetter til Søs Fenger

I lørdags havde foreningen Tråd i Daugbjerg traditionen lavet en lille event ud af forsalget til intimkoncerten, der foregår lørdag den 1. oktober.

Lørdag morgen trakterede foreningen med kaffe og rundstykker til de ventende, og blandt de mest kaffetørstige var formentlig en lille gruppe særligt morgenfriske, som havde valgt at sætte sig i kø udenfor forsamlingshuset allerede klokken 05.00 om morgenen.

Der var nemlig på forhånd solgt en del VIP-billetter, og derfor gjaldt det om at være på stikkerne for at blive blandt de 125 tilhørere, der er plads til i forsamlingshuset.

- Vi havde da heller ikke mindre end 11 personer, der mødte op udenfor forsamlingshuset mellem klokken 5. og 6 om morgenen. fortæller Hans Pedersen, formand for Tråd i Daugbjerg.

De blev dog alle ret hurtigt lukket indenfor i varmen i forsamlingshuset, som de til gengæld ikke måtte forlade igen, hvis de ville sikre deres plads i køen.

Koncerten med Søs Fenger markerer ti-året for koncerter i forsamlingshuset i Daugbjerg.

- Søs Fenger ligger i den dyre ende og vi må forvente et underskud men vi har jo sparet op til det her længe, fordi vi med koncerten gerne vil sige tak til dem, der har støtte vore arrangementer gennem årene, fortæller Hans Pedersen.