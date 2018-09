Motionister i Mønsted er aktive igen

MØNSTED Torsdag 20. september starter en ny sæson for De Aktive Motionister i Østfjendshallen i Mønsted.

Der er tale om moderat fysisk aktivitet og socialt samvær for seniorer og andre med mulighed for at være med.

Det er også i år Helga Glargaard, som er leder af gymnastik-delen.

Deltagerne laver lette øvelser, hvor alle muskler og led bliver arbejdet igennem, og hvor pulsen kommer op ved hjælp af blandt andet elastikker og stave. Det gælder for øvelserne, at de kan udføres både stående og siddende på en stol.

Bagefter er der kaffepause med et par sange, hvorefter der kan spilles kort, bowls, boccia, curling eller cykles.