Motorvej for miljøet

Puds dog brillerne og bliv realistisk, Flemming.

Du har da helt ret i at trafik udleder CO2. Men kan man køre en kortere tur fra A til B vil køretøjet da alt andet lige udlede mindre CO2 . F.eks Aaborg Padborg via Viborg i stedet for via en stærkt overbelastet E45.

I Danmark har vi utallige dygtige vej ingeniører og naturplanlæggere som gang på gang har bevist at motorveje kan anlægges smukt gennem landskabet og give lejlighed til at forbedre leve- og bevægelses muligheder for flora og fauna, så mon ikke også de kan lykkedes med det til en hærvejsmotorvej.

Cykelstjerne i Viborg ? , ja vi er da godt på vej med 3 spidser af 6 til 7. Men jeg ser da absolut ingen grund til at en tiltrængt hærvejsmotorvej skal stå i vejen for flere cykelstier, som vi også har god brug for.

Så Flemming herfra en opfordring til at samarbejde med det øvrige byråd, så vi kan få Hærvejsmotorvej og flere cykelstier til Viborg om omegn.