Motorvej for rollatorer eller for fremtiden?

Her mener de, at Viborg Kommune skal slå sig til tåls med at være et udkantsområde til Århus og kalder hærvejsmotorvejen for Kristian Pihls fatamorgana.

Det har de uret i. Hærvejsmotorvejen er den gode socialdemokrat oberst Lunds store, kloge og gennemarbejdede vision. Vi har gennem årene fulgt med i det dygtige arbejde, han længe stod i spidsen for, og er glade for, at Kristian Pihl nu er med til at kæmpe for at få det gennemført til gavn for erhvervslivet og hele udviklingen i vores kommune.

Når læserbrevskvartetten synes vi skal skrotte planerne, er det angiveligt fordi de tror, vi vil komme til at gå med rollator i Viborg, inden de bliver til virkelighed. De har fuldstændig ret i, at rollatorer ikke har brug for motorveje, men de må som politikere vide, at ting tager tid. Her i kommunen kan det tage årtier at få planen om en cykelsti virkeliggjort, så det er jo ikke så sært, at visionen om en motorvej ikke bliver virkeliggjort fra dag til dag.

Med vore henholdsvis 65, 70 og 77 år er vi stadig ikke klar til at melde os ind i ældreklubben og opgive at arbejde for fremtiden, og vi mener, at hvis politikere ikke er fremtidsorienterede, er det bedre, de finder sig noget andet at beskæftige sig med.