Når sund fornuft bliver sygelig - foredrag om OCD

For nogle mennesker er disse tanker og adfærd helt ude af kontrol. Lidelsen kaldes OCD. I alvorlige tilfælde kan lidelsen være ødelæggende for et menneskes evne til at fungere i skolen, på arbejdet eller derhjemme uden behandling.

Det er vigtigt at udbrede viden om OCD. Både fordi man mener, at lidelsen er mere udbredt, end tallene viser. Men også for at afmystificere og bryde tabuer omkring OCD, fortæller Rene Jensen, som er frivillig i OCD-foreningen.

Fakta om OCD

OCD-foreningen har inviteret psykolog Malene Klindt Bohni til at fortælle om OCD på Hovedbiblioteket i Viborg. Hør om de forskellige typer symptomer, årsager til lidelsen, effektiv behandling og gode råd til, hvordan pårørende og fagpersoner bedst muligt kan støtte en person, der er ramt af OCD.

Malene Klindt Bohni er privatpraktiserende psykolog og har tidligere i en lang årrække været ansat i en specialiseret Angst- og OCD-klinik i psykiatrien. Hun har været med til at skrive flere bøger og artikler om OCD.

Den personlige fortælling

Efter pausen fortæller Jonas Fryland sin personlige historie. Han har haft OCD siden 2. klasse, men fik først diagnosen og den rette behandling som 28-årig. På det tidspunkt var han så invalideret af lidelsen, at han var blevet tilkendt førtidspension. Jonas er i dag stort set OCD-fri, har fuldtidsjob og familie.

Efter foredragene vil der være mulighed for at stille spørgsmål til både Malene og Jonas. Det er på Hovedbiblioteket i Viborg, at du torsdag den 6. april kan høre mere om OCD. Alle er velkomne.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med OCD-foreningen og Viborg Bibliotekerne. Der er tilmelding via bibliotekets hemmeside.