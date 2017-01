Nærved og næsten slår ingen mand af hesten

Ordsproget fra overskriften holdt ikke helt - og dog.

Selv om M/S fik de forventede klø mod overmagten fra Ringkøbing, så kæmpede de lokale piger det bedste, de havde lært. Selvom forskellen på fysikken og teknikken var til at få øje på hele kampen igennem, så gav de aldrig op.

Hjemmeholdet kunne heller ikke klage over opbakningen fra de cirka 275 fremmødte tilskuere, som hele kampen igennem prøvede at indpiske noget gejst og tro i pigerne.

Den helt store forskel på de to hold var som sagt tempoet og fysikken.

Gang på gang løb hjemmeholdet panden mod en lyserød mur og lykkedes det endelig at slide sig igennem forsvaret, stod der endnu en mur i form af en dygtig og velspillende målvogter.

Og når så udeholdet havde besluttet sig for at løbe kontra på alt, så bliver det hurtigt mission impossible. Ringkøbings træfsikkerhed var stor og der skulle næsten gå 13 min før end hjemmeholdets keeper havde sin første redning, men sidenhen spillede de sig godt op og fik sig stillet i vejen for flere skud, så de sluttede af med en ok indsats.

For at gøre ondt værre, så brændte hjemmeholdet også 5 ud af 6 straffekast. 1 stk blev endda grebet ud.

Kampens højdepunkt kom efter cirka 10 min i 2. halvleg.

Det tvang hjemmeholdet, Ringkøbings træner (Lars Rasmussen) til at tage en

time-out, for at få sit hold på rette kurs igen. Perioden forinden havde M/S vundet med 3-1 og det endda mens de var en spiller i undertal. 2 af målene blev endda sat ind på flotte kontramål.

Nu skal fokus igen rettes mod den daglige turnering, hvor M/S pigerne ikke helt har indfriet egne forventninger på det sidste.

Søndag er der igen en vigtig kamp, denne gang mod Skjern og dagens nederlag skal så absolut gå ud over dem, lyder det fra de trætte og tilfredse M/S piger inden de forlod Østfjendshallen.