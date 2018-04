Næsten 53.000 kroner fra Fjends til Kræftens Bekæmpelse

Beløbet er knap 10.000 kroner lavere end sidste år.

- Mange steder traf man ikke nogen hjemme i det gode vejr, og dertil kommer at antallet af indsamlere var lidt lavere end året før. Derudover måtte 3 indsamlere på selve dagen melde fra, blandt andet på grund af sygdom og sådan noget kan man jo ikke gøre for. Men deres ruter kunne vi ikke nå at få dækket ind af andre, fortæller Agnes Jensen fra den lokale indsamlingsgruppe.

På landsplan blev der ved søndagens insamling samlet 32,5 millionker kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.