Næsten 63.000 kroner fra Fjends til Kræftens Bekæmpelse

Beløbet er omkring 5.000 kroner højere end sidste år og kom i hus, dels på grund af et højere antal indsamlere end året før, dels fordi Kræftens Bekæmpelse også ved denne indsamling tilbød, at man kunne betale med mobilepay og den mulighed var der en del, der benyttede sig af. Således blev der under indsamlingen i Fjends overført 7.200 kroner ad den vej, mens de øvrige 56.674 kroner var i kontanter.

Sidst men ikke mindst kunne man denne gang sende indsamlere ud på ikke mindre end 53 forskellige ruter og det betød at alle ruter var dækket ind.

Søndagens resultat vækker stor glæde hos folkene bag den lokale indsamling.

- Det er gået over al forventning. Vi startede alle dagen med at mødes over gratis morgenkaffe, rundstykker og introduktion på vandrerhjemmet i Stoholm. Her var det dejligt at se, at stadig flere har deres børn eller børnebørn med ude at samle ind, fortæller indsamlingsleder Meta Nors, som udover at takke for de mange bidrag også benytter lejligheden til at takke indsamlerne for deres indsats og sponsorerne for støtten.

Efter et par timer ude på ruterne mødte indsamlerne ind i Sparekassen Kronjylland i Stoholm, hvor man sørgede for optællingen.

På landsplan blev der ved søndagens indsamling samlet 34,1 millioner kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.