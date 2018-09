(Næsten) helt ny Løgstrup Skole

SKOLE Fredag var der officiel indvielse, og lørdag var der Åbent Hus på Løgstrup Skole. Den omfattende renovering og nybygning var klar til at blive indviet og vist frem.

Hovedindgangen er ny - og ligger i det nybyggeri, som i hver side består af to runde bygninger. Der er lavet en kys og kør-vognbane foran indgangen, så forældre hurtigere og mere gelinde end før kan sætte børnene af.

I den ene runde bygning holder administrationen til - blandt andre den nye skoleleder Karsten Kloster.

Den anden runde bygning indeholder Cockpittet, som er Løgstrup Skoles fri-rum for elever, der ind imellem har det svært. Her kan elever komme, hvis de har det svært med idræt, svært med matematik eller noget andet. Her er fred og ro og godt at være.

Skolen, Løgstrup Hallen, Børnehaven og Løgstrup Aktivitetspark hænger nu meget bedre sammen og opfattes som en naturlig enhed.

