Nøglerne fra Nordstjernen givet videre

Nøglerne til friplejehjemmet Nordstjernen i Sparkær er blevet givet videre til Danske Diakonhjem. Ved en højtidlighed på plejehjemmet fik formand for bestyrelsen for Danske Diakonhjem, Kirsten Lehmann overrakt nøglerne af plejehjemsbeboeren Gerda. Gerda var nemlig også med, da der var indvielse af friplejehjemmet i 2009. Så hun har hørt til stedet længe.

Men for beboerne kommet det nye skifte ikke til at betyde det store. Det vil stadig være de samme medarbejdere og samme ledelse. Eneste forandring er, at bestyrelsen for plejehjemmet nu ikke er lokalt, men nationalt.

Kirsten Lehmann takkede den afgående bestyrelse for at tiltro Danske Diakonhjem med Nordstjernen:

- Vi har kendt stedet længe som et fantastisk hus, så vi glæder os rigtig meget, sagde hun blandt andet.

I dag driver Danske Diakonhjem 37 egne plejehjem - herunder 4 hjem, der er ved at blive bygget. 9 drives som friplejehjem, mens 23 drives efter driftsoverenskomst med den lokale kommune. 3 plejehjem udbyder hjemmepleje og praktisk hjælp.

Som noget af det væsentligste for at lade plejehjemmet i Sparkær overgå til Danske Diakonhjem skal blandt andet findes i økonomien. Plejehjemmet trænger til ombygning, men det er blevet betydeligt sværere at låne penge til den slags. Men det kan lade sig gøre med en større organisation ryggen.

Så inden længe går byggeriet af 26 nye boliger i gang, så plejehjemmet er sikret en god fremtid - også målt på kvaliteten af boligerne til de ældre.

Forstander Bente Bay Kristensen takkede blandt andet den lokale afgående bestyrelse, bestående af Ivan Høeg, Hans Peter Johansen, Inger Pettersson og Jens Anton Pedersen, for deres meget store arbejde.

Ivan Høeg sagde i sin tale, at han især vil komme til at savne de hyggelige samtaler med beboerne. Men lovede at komme på besøg.

Friplejehjemmet i Sparkær opstod efter kommunen valgte at lukke det kommunale plejehjem. Siden åbnede det som friplejehjem i 2009. Og som sådan fortsætter det uændret under Danske Diakonhjem.

Efter den formelle ceremoni var der kaffe og masser af kage til at fejre dagen.