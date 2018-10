Nørregade-kryds åbner i efterårsferien

STOHOLM De mange trængsler for borgere og handlende i Stoholm omkring krydset Nørregade/Vestergade nærmer sig en afslutning.

Ifølge projektleder Benny Christensen fra Viborg Kommune kommer der i uge 41 asfalt i krydset samt i de dele af Vestergade og Odinvej, hvor der har været opgravet.

Krydset forventes åbnet i uge 42, altså i skolernes efterårsferie, og gravearbejdet i Vestergade kan derefter begynde i den vestlige ende.

Også kloakarbejde på P-pladsen ved Rema 1000 og i Søndergade fra krydset til Anlægsgade gøres færdig.

For at kunne overholde tidsplanen startes anlægsarbejdet på torvet/parkeringspladsen syd for Kornblomsten op i løbet af uge 40, altså i denne uge.

I første omgang fræses slidlaget af på hele området og også bærelag, hvor der skal graves for ny kloak. I den forbindelse vil adgang til torvet blive spærret af.

Omkørsel etableres og tilpasses gravearbejdet i overensstemmelse med den godkendte skilteplan, som er gældende, indtil krydset åbnes.

Adgang fra Søndergade til Skolegade lukkes i den periode, hvor der graves fra Skolegade til Anlægsgade.

Samtidig vil man søge om tilladelse til, at indkørsel forbudt til Skolegade fra Vesterled ophæves midlertidigt.