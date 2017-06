Naturen som legeplads

Ud i det blå, ud og se på til verdens ende, man ved jo aldrig hvad der ku hænde sådan lyder det i en af folkekære Kim Larsens sange.

Men vi skal nu ikke helt til verdens ende.

En dejlig solbeskinnet dag stak jeg af sted på min cykel. Turen gik ud af Himmerlands stien og videre ind på Hærvejsruten over Hjarbæk, Fiskbæk og ind til Undallslund. Det er en fantastisk tur, men der er jo mange andre perler i Viborg Kommune.

Vores natur er tilgængelig og det bliver der arbejdet hårdt for. Flere steder skyder shelters,

skovlegepladser, hunde skove, MTB-spor m.v. op i et forsøg på at fortælle folk, at naturen har åbent døgnets 24 timer og vi er alle medlemmer.

På mine cykelture rundt i kommunen møder jeg flere forskellige naturtyper: Der er vandreren med sin

15 kg tunge rygsæk, som overnatter og spiser af naturen, hundelufteren som kan slippe Fido løs i en uforstyrret leg med King og de mange løbere, som øjner en velduftende verden uden for motionscenteret.

I Viborg Kommune har vi en helt unik natur, der inviterer til at blive brugt til forskellige formål.

Cykel og gangstier er derfor et vigtige element, som gør vi trygt kan bevæge os rundt uden motoriseret køretøjer som et forstyrrende element.

Der bliver brugt penge på naturen i Viborg kommune, og da mange turister kommer hertil for at nyde denne pragtfulde natur, er det meget vigtig at midlerne bliver brugt hensigtsmæssigt.

Når der i Viborg er Hærvejsmarch, så er der fokus på naturen og med de mange tusinde mennesker, som deltager, er det uhyre vigtigt, at de tager hjem og siger til andre: Hvor er der dejligt i Viborg.

I den sammenhæng er det jo også vigtig for os alle at kigge indad. For når vi færdes derude, taber vi af og til noget skrald. Saml det op og tag det derhen, hvor det hører til, for det hverken pynter eller gavner i naturen.

Jeg er socialdemokrat vi arbejder for naturen og vil sætte den på dagsordenen til enhver tid.

Når vi spørger vores børn om de vil i biografen eller Dollerup Bakker, så kunne det være sjovt, hvis naturen lokker bare lidt.