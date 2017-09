Naturperle og militÃ¦r Ã¸velsesplads - hÃ¸r historien

Der er blandt mange lokale borgere stor interesse for Finderup Øvelsesterræn, da området både er en militær øvelsesplads og en naturperle i Viborg Kommune.

Derfor har Kurt Mosgaard, bosat i Mønsted sammen med Mønsted Kulturhus taget initiativ til en foredragsaften onsdag den 13. september i Mønsted Kulturhus.

Her kan alle interesserede blive klogere på historien bag terrænet, militærets anvendelse, naturen og offentlighedens adgang.

Også spørgsmålet om forsøget på at genskabe den 2 km lange og 500 meter brede Rosborg Sø vil blive drøftet.

Aftenens foredragsholdere er major Erik Jensen, forfatter til bogen Kasernen der aldrig blev bygget, oberst Bjarne Højgaard Jensen, chef for Jydske Dragonregiment samt chefen for midt- og vestjyske afdeling af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Kim Leerhøj. Oplægsholder og ordstyrer er Kurt Mosgaard, tidligere chef for Jydske Dragonregiment.