Nej tak! Kom nu til fornuft!

Forslaget, om at 95 procent af samtlige besparelser skal foretages på Viborg Sygehus, er virkelig så langt ude, at jeg i første omgang troede, at der var tale om en fejl. Og helt ærligt, så kan jeg umuligt forestille mig, at det bliver det endelige resultat.

Der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsnet er udfordret af; flere ældre der skal have behandling, flere operationer, behandlingsgarantier, tårnhøje medicinpriser, og mange tidligere års besparelser og pres i hverdagen blandt personalet. (2 procents produktivitetskrav).

Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at se borgerlige regionspolitikere klage over, hvor skrækkelig situationen er, når det er den borgerlige regering, der holder regionerne i et jerngreb i forhold til den økonomi, som regionerne tildeles, for økonomien er ikke er tilpasset de behov, der er i sundhedsvæsnet i 2018.

For husk nu på, at det er de borgerliges partifæller på Christiansborg, der bestemmer hvor stor en pose penge regionerne skal have. Og regeringen fortsætter ad samme vej, også selv om finansminister Kristian Jensen (V) for nyligt har været på banen for at meddele, at der er udsigt til at øge de offentlige budgetter med 0,3 procent for det er langt fra nok, set i forhold til udfordringerne, så der er højest tale om et lille plaster på såret, selv om lidt selvfølgelig også har ret.

Det er klart, at vi i Viborg ikke kan acceptere det forslag her, og det stemmer ikke overens med udbygningen af Regionshospitalet Viborg for 1,2 mia. kroner.

Det nytter jo ikke med en stor og flot bygning, hvis ikke der er personale eller opgaver at løse for patienterne! Gennemføres denne spareplan, forsvinder hver tiende medarbejder på Regionshospitalet, og ligeledes den sammensætning af specialer, som var udgangspunkt for at de 1,2 milliarder kroner, som fandt vej til Regions Hospitalet Viborg, med det formål at blive et moderne akuthospital.

Jeg håber på, at fornuften sejrer og besparelserne fordeles i hele Regionen intet andet kan vi være tilfredse med.