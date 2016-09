Nepal - mit hjertebarn

Kurt Lomborg fortæller denne aften historier og skrøner fra sine mange rejser til eventyrlandet i Himalaya-bjergene, hvor tinderne rager ind i himlen. Nepal er meget andet end stor natur. Det er et af jordens fattigste lande, men med en befolkning, der er umådelig tolerant og venlig.

I Nepal er der en stemning af, at alt er tilladt, når bare det ikke skader nogen, men gerne gavner, ikke mindst n selv.

Det er en holdning, som er opstået gennem århundreder i et multietnisk samfund. Men også en holdning, som er præget af, at man har så lidt, og hvor man kun kan håbe og drømme om bare en lille smule mere.

Forestil dig nu, hvad der kan ske, hvis du kunne bygge skoler og starte egnsudvikling sådan et sted. Og hvad med et lille sygehus? Eller at tage ansvar for 206 af de allerfattigste børn. Og forestil dig nu, hvad der kan ske, hvis det hele bliver smadret på 40 sekunder af et kæmpe jordskælv, fortæller Kurt Lomborg.

Og der gik Kurt Lomborg og troede, at han så småt kunne begynde at trappe sine aktiviteter i Nepal lidt ned. Men efter jordskælvet i 2015 fik han mere travlt end nogensinde før med at genopbygge skoler og give folk i Nepal mulighed for at genetablere en normal hverdag.

Billetter kan købes hos bibliotekerne i Viborg Kommuneog på viborgbib.dk.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med LOF Midtjylland, Sport på tværs, Stoholm Menighedsråd og Viborg Bibliotekerne.