No-bullshit-politik

Inspireret af en Peter på Faceboook, som stemmer blankt hver gang han skal stemme, kommer her et indlæg om, hvorfor vi skal have “mindre bullshit” og mere konkret handling, så vi kan få Peter til at tage stilling.

Vi vil i Skive kommune have verdens bedste folkeskole, verdens bedste børneinstitutioner, verdens bedste ældrepleje, verdensklasse vejnet, og offentlig transport der henter og bringer der hvor du er.

Hvis den vision skal gå i opfyldelse, er vi nødt til at vælge noget fra, og gøre noget anderledes. Vi skal stoppe med “bullshit-politik” - Altså den slags politik, hvor politikere sælger idéer som slet ikke er gennemtænkte, og derfor er ukonkrete og ofte urealiserbare. Jeg tror ikke på, at tilflytning kommer pga. store nye bygningsværker, iværksætter-tilbud til nystartede, eller kampagner om “RENT LIV”, som ingen rigtig ved hvad er. Der er vist ikke mere rent i Skive, end der er i Thisted, Holstebro eller Viborg?

Hvis vi vil overbevise andre om at flytte til Skive, skal vi overbevise os selv først. Hvis du dagligt handler i nabokommunen, hvis du ikke har besøgt Fur endnu, eller gået en tur ud midt i Limfjorden på Lundø’s spids, hvordan skal du og jeg så overbevise andre om, at de bør prøve at gøre det samme? Vi er nødt til at fortælle vidt og bredt, at Skive er en dejlig kommune at bo i. For at vi alle kan nå til den selvopfattelse, kræver det dog, at der også er styr på kernevelfærden.

Derfor vil vi i Liberal Alliance Skive, med mig i spidsen, foreslå følgende 10 punkter:

Konkurrenceudsættelse af hele teknisk forvaltning - De penge som findes i optimerende besparelser, skal gå til folkeskolen med ambitionen om, at have landets bedste skoler, og dermed satse på vores børn som er vores fremtid.

Støtten til Sport sættes ned med 300 kr. per borger, til Viborg niveau (14 millioner i alt) - Overfør alle pengene til børnehaverne, så de kan øge bemandingen.

Erhverv og turisme skal fremadrettet bruge energien på helt konkrete, målbare tiltag som er rettet indad, således at vi genopbygger vores image.

Drop puljeordninger, og lad pengene gå direkte til opfyldelse af de gode idéer og initiativer, som opstod ifm. bytinget - Borgerne er selv eksperterne i vores kommune.

Sænk anlægsudgifterne, og giv plads til en skattelettelse på 0,5%. I 2018 “koster” det kommunen 8,9 millioner og i 2022 forventet 35,6 millioner. Ja, skattelettelser er også velfærd. i 2018 bruger Skive over 90 millioner kr. på anlæg.

Nedsæt et afbureaukratiserings udvalg i kommunen, med LA i spidsen - Med det formål at fjerne bureaukratiske opgaver, som ikke forbedrer kerneopgaven. En fjernelse af de virksomhedsplaner som udarbejdes af hver institution hvert år, vil være en god start.

Giv den fulde ledelsesret tilbage til skolelederne - Når de i dag må ansætte folk, så skal de også have retten til at opsige.

Giv skolelederne mulighed for, økonomisk at have et specialtilbud på skolens grund. Det giver en god kobling for elever med milde grader af autisme, ADHD, mv., at være en del af en klasse og andre gange være sig selv. Altså en kombi-inklusion.