Nordstjernen og den lokale handel

Den nye købmandsbutik i Sparkær, havde indkaldt byens borgere til udviklingsmøde. Det var et rigtig godt møde, hvor der kom flere gode ider fra de over 100 fremmødte, om den fortsatte drift og udvikling af butikken. Dog gik man undrende hjem, efter det kom frem, at byens Friplejehjem ikke vil handle i byens butik, men fortsat vil handle i Brugsen i Løgstrup.

Det var svært at forstå de argumenter der kom frem denne aften for ikke at handle med vores lokale købmand. Argumenterne var kvalitet, levering og pris. Kvalitet kan der selvfølgelig være forskelige meninger om - dog kan det være svært at forstå, at man ikke kan bruge Arlas økologiske mælkeprodukter, og leveringen kan vel ikke være meget bedre, når man kan få leveret varerne stort set hver dag, og at man så oven i købet IKKE skal betale for levering. Hvis der skulle være en lille prisforskel, står den sikkert ikke i forhold til den modvilje mange har fået overfor ledelsen af Nordstjernen.

Jeg forstår ikke Ivan Høeg, at du udtalte dig så negativt om dem, som havde meldt sig ud af Nordstjernes venner. Det er vel ikke noget at sige til, hvis man som medejer af købmandsbutikken i form af anparter, ikke har lyst til at støtte dem, der ikke vil handle i butikken synd at det er beboerne, det går ud over. Du må da også om nogen vide, at her i Sparkær er vi vant til at kæmpe for tingene.

Men hvor er det ærgerligt, hvis der skal opstå en negativ holdning mellem bestyrelse, ledelse og Nordstjernens venner. Vi er mange der syntes, at I hver især har gjort et rigtig flot stykke arbejde, for at få plejehjemmet til at køre så godt igen.

Så derfor håber jeg ledelsen og bestyrelsen vil vise så meget mod, at de ombestemmer sig, og flytter handlen til byens købmand, så vi sammen kan udvikle både plejehjemmet, vores købmand og det lille lokal samfund i Sparkær.