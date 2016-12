Nostalgi Rock ved åen i 2017

De normale 4 koncerter bliver i 2017 til 2 gange Nostalgi Rock ved Åen, nemlig fredag den 16. juni og fredag den 18. august. Så alle Rock ved Åen- fans kan godt glæde sig til 2 fede koncerter i 2017. Mange bruger også billetterne som en julegave

Fredag den 16. juni

Hovednavnet i 2017 bliver den engelske gruppe SMOKIE, som kommer til Skive fredag den 16. juni med et kæmpe bagkatalog af verdenskendte hits. SMOKIE er et af de mest populære nostalgi bands i verden i dag og turnerer konstant rundt i Europa og resten af verden. Samme dag kan man også opleve The Beatles Revival fra Tjekiet, og hvis man vender ryggen til musikken er det næsten ikke til at høre forskel på dem og originalerne.Endelig kommer 4 fantastiske piger fra GASOLINE og spiller de kendte Gasolin hits for fuld udblæsning.

Fredag den 18. august

Fredag den 18. august kan alle glæde sig til et nostalgisk gensyn med engelske SWEET og SLADE, som begge var en del af Glam-Rock æraen, som havde sin glans periode i 70erne. Aftenen afsluttes af succesbandet ABBA Revival fra Tjekkiet. Dette band med deres 2 kvindelige forsangere gør det oprindelige ABBA band stor ære og er en must oplevelse for ABBA fans.

Køb inden jul

Som noget nyt kan man købe dagsbilletter til begge datoer fra start. Det betyder at man kan købe til 1 eller 2 koncerter, og selvfølgelig vil der være en stor besparelse ved at købe inden jul samt til begge koncerter.

Foreningen har indgået en aftale med XL Hallerne om at koncerterne rykker indendørs, hvis vejret driller i 2017. Det betyder at man kan glæde sig til koncerter i høj solskin på pladsen eller koncerter i XL Hallerne, hvis vejret driller både i juni og i august.

Det er i sidste ende publikum, som bestemmer om der fortsat skal være Rock ved Åen i Skive. Ønsker man det, så husk at købe billetter til Rock ved Åen koncerterne, som henvender sig til det modne publikum, der ikke kan overskue en 3 eller 4 dages festival, men hellere vil sprede musikoplevelsen over flere måneder, lyder opfordringen fra folkene bag foreningen.