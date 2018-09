Nu bryder Jesper ikke længere loven

STOHOLM Det er morgen, og Jesper er lige stået op.

Han har sovet udmærket, men smerterne har allerede meldt sig. Nu har han taget plads ved spisebordet for at gennemgå det daglige ritual med at tage sin medicin.

Katten Dumle ligger på sin vante plads i det store fad på bordet, som den indtog allerede som killing.

Den reagerer slet ikke på Jespers ankomst. Det er nu også ganske udramatisk, det der nu skal ske.

Jesper finder en lille flaske med cannabisolie frem og drypper forsigtigt tre dråber på armen. Han gnider det lidt rundt. Og det var det.

Startede med kemopiller

Jesper Sørensen er 46 år og bor i Stoholm sammen med hustruen Lonni, sønnen Thor og en udvidet familie af katte og en enkelt hund.

Den daglige seance med at smøre cannabisdråber på huden skyldes, at Jesper har leddegigt.

Diagnosen fik han i 2013, men symptomerne og smerterne startede allerede syv år tidligere.

Behandlingen bestod i første omgang i en art kemopiller og en række smertestillende piller med flere og flere bivirkninger.

Men efter nogle år med denne djævelske cocktail opdagede Jesper ved en tilfældighed cannabis-olien og dens effekter.

Den første, han prøvede, var et hjemmelavet produkt fra en ven, men siden han fandt den olie, han nu bruger, fra en producent i Slovenien, har han helt og aldeles droppet sit tidligere daglige mix af medicin.

Cannabisolien gav simpelthen alene den samme effekt, som alle de andre præparater tilsammen, og oven i købet uden flere af disses ubehagelige bivirkninger.

Eneste ulempe: Det var ikke lovligt.

Når Jesper kørte til Tyskland for at hente sin bestilling fra Slovenien, fordi han ikke måtte få det sendt til Danmark, var det i princippet kriminelt.

Det er det ikke længere. Siden 1. juli 2018 har en ændring af THC-grænsen i ikke-medicinske cannabis-produkter medført, at Jesper nu kan få sin cannabisolie sendt lige til adressen i Stoholm.

Men hvad vigtigere er: Han kan nu lindre sine egne smerter, uden at bryde loven. Og det har han det godt med.

- Nu er jeg da ikke kriminel længere. Og det er også derfor, jeg står frem med det. Er der andre, der kan få den samme gavn af det som mig og undgå alle de forbandede piller, så vil jeg gerne hjælpe folk og fortælle dem, hvor de kan få det lovligt, siger Jesper Sørensen.

Lang nedtur med gigten

De forbandede piller begyndte Jesper at få i 2013, da han endelig havde fået diagnosen leddegigt efter syv år med symptomer og smerter, hvor ingen havde været i stand til at slå fast, at der var tale om leddegigt, fordi det ikke kunne måles i hans blodprøver.

Men med diagnosen startede en behandling med kemopiller, der sammen med en uskøn daglig cocktail af smertestillende medicin lige så stille begyndte at nedbryde Jespers krop.

- I starten havde jeg ingen bivirkninger af kemopillerne, men til sidst, når jeg havde fået mine 10 piller mandag, så lå jeg hele tirsdag. Simpelthen ligesom at have influenza. Og de har også ødelagt mine tænder. De er helt porøse, siger Jesper Sørensen.

På det tidspunkt måtte han forlade sit arbejde på Midtjysk Fornikling og Forchromning i Herning, men symptomerne var startet længe inden.

Helt tilbage i 2005 arbejdede han på Arla i Holstebro, hvor han nogle dage gik helt op til 13-14 kilometer rundt på arbejdspladsen.

- Men pludselig kunne jeg ikke flytte mig 300 meter. Det var det første, jeg mærkede til det. Træthed. Jeg manglede luft og kunne ikke holde til noget. Og så begyndte jeg at få ondt i alle ledder.

Siden var han på Vestas i Viborg, men blev fyret på grund af sygdom. Så arbejdede han med voksne udviklingshæmmede, inden han endte på forniklingen i Herning.

Og i hele den periode fik han bare mere og mere ondt. Albuer, skuldre, håndled, fødder og til sidst også nakken, inden han startede på den behandling, som begyndte at nedbryde hans krop.

- Men så fandt jeg ud af, at min nabo havde det her, siger Jesper og vifter med cannabis-dråberne.

- Og det var faktisk lige så smertedækkende som hele den anden cocktail. Så det har jeg været på siden og smed alle de andre piller på en gang, siger Jesper tilfreds.

Ingen mirakelkur

Men selv om han nu har fundet det middel, der hjælper ham bedst, er det ingen mirakelkur.

- Gigten forsvinder ikke igen. Går jeg ud og arbejder lige som før, begynder det at gøre ondt igen, siger Jesper.

Trætheden er også stadig en tro følgesvend. Og den trækker også tænder ud.

- Er du inviteret i byen...jamen, det vil du faktisk helst undgå, sukker Jesper.

Alligevel er han taknemmelig for den betydeligt højere livskvalitet, han har fået med cannabis-olien.

Hans smerter er til at holde ud, han har to-tre timers arbejde på Tambohus mandag og torsdag aften, og han kan både gå tur med hunden og støvsuge til konens store tilfredshed.

Så med alle forbehold er han ret godt tilfreds med tilværelsen.

- Det drejer sig om at have en hverdag, i stedet for bare at ligge.

Jesper Sørensen har arrangeret en fortælle- og infoaften i Stoholm Fritids- og Kulturcenter onsdag 5. september .