Nu kommer Fjends Folkeblad med bud

Modtager du i forvejen enten Viborg Nyt eller Midt på Ugen vil du med det samme bud også modtage Fjends Folkeblad.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tidligere har frabedt dig Viborg Nyt eller Midt på Ugen heller ikke længere automatisk modtager Fjends Folkeblad. Ønsker du imidlertid at modtage vores avis bedes du kontakte Mediehusets Kundecenter på 96 26 25 75. Det gælder også, hvis du ikke onsdag senest klokken 21.00 har modtaget ugens udgave af Fjends Folkeblad.

Vores avis vil blive leveret til dig tirsdag eller onsdag. Det vil ske enten i postkassen eller hvis du bor i et område, hvor der leveres ved udkast, vil du få den plastompakket ved nærmeste asfalterede vej.

Du har også mulighed for at hente et eksemplar hver onsdag efter kloken 14.00 hos DagliBrugsen i henholdsvis Løgstrup, Sjørup eller Mønsted samt hos Min Købmand i Nr. Søby og selvfølgelig også her på Fjends Folkeblad.