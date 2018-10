Nu spidser det for alvor til…

Lørdag sluttede det aldeles dramatisk i serie 2 i fodbold, da Thisted FC besøgte Karlsen Arena i Stoholm, og søndag skabte et andet resultat i kredsen yderligere spænding.

Efter weekendens match har SIF på nuværende tidspunkt optjent 13 point, og så viser al statistik, at man er dybt involveret i kampen om at undgå 7. og 8. pladsen, der giver degradering.

Således bliver det også i år, og håbet og ønskescenariet er, at SIF ligesom sidste efterår kan hive en vis legemsdel i land i 13. spillerunde, men det kan også gå sådan, at alt skal afgøres i en direkte ”finale” i 14. og sidste spillerunde.

Lørdag var der bundgyser mod Thisted, der før dysten var 4 point efter stoholmerne - sagen var klar - et nederlag til thyboerne kunne vise sig at blive fatalt for fjandboerne, mens en sejr ville betyde redning allerede efter 12. runde.

Sejren var SIF’erne aldrig reelt set tæt på efter en match, hvor der spillemæssigt var langt, langt mellem de oplivende momenter.

Det kan sammenfattes ganske kort - Per Jensen skød et frispark på kanten af feltet langt over mål efter et kvarters spil, og kort tid efter fik Flemming Bennedsgaard ikke fart nok i sin afslutning, som Thisted-målmanden derfor nemt kunne redde.

Mere skabte hjemmeholdet ikke før dybt, dybt inde i overtiden - på det tidspunkt var holdet bagud med 0-1 på den scoring, som thyboerne satte ind omkring den halve time.

Det lignede en udesejr, for SIF havde end ikke en afslutning i 2. halvleg, men i det 95. minut fik holdet et frispark lidt inde på thyboernes banehalvdel, og så blev der ellers satset alt.

Casper Drensborg - der vikarierede i skadede Rasmus Højbjergs fravær - blev sendt med i feltet, og så skulle det næsten blive kaotisk, for der befandt sig 21 spillere der - den eneste der ikke var med, var SIF-spilleren, der skulle forsøge at sende en farlig bold ind i feltet.

Og kaotisk blev det - thyboerne rasede, da de ville have haft et frispark til deres målmand, men den unge dommer Casper Andersen godkendte den småskadede fidusmodtager Per Jensens scoring, og efterfølgende fik udeholdet to gule kort for protester.

Der var ikke tale om tyveri, for Thisted skabte også meget lidt undervejs - der var nærmere tale om et mirakel, for der var intet, der tydede på en SIF-scoring.

Efterfølgende nåede værterne rent faktisk frem til en afslutning mere i det 97. minut - chancen kunne være blevet stor, men Mark Dalgaard Svendsen valgte at afslutte uden for feltet, og bolden gik langt over mål.

Derfor sluttede det med remis efter en match, hvor SIF var hårdt udfordret på den mandskabsmæssige del - omvendt er det også glædeligt, at der var 6 helt unge spillere med i lørdagens trup.

Afstanden til Thisted er dermed stadig på 4 point med to runder tilbage. Til gengæld vandt Struer-Humlum med sikre 5-1 søndag hjemme over Nors, så nu er de også tilbage i kapløbet om 6. pladsen.

Der er mange scenarier i spil, og det kan ikke betale sig at remse alle op her - det er en uomtvistelig kendsgerning, at SIF er sikret en ny sæson i serie 2, hvis holdet vinder udekampen i den kommende weekend over Nors. Der er kampstart i Thy kl. 14.00 på lørdag d. 27. oktober.

Ellers ender det i en ”finale” lørdag d. 3. november på Karlsen Arena i Stoholm, for her kommer - godt gættet - Struer-Humlum nemlig på besøg.