Nu starter billetsalget til festugens aftenfest i Stoholm.

Datoen hedder lørdag den 1. september, og går det som sidste år bliver der tale om en total udsolgt festaften, hvor 250 mennesker fester igennem til god mad og god musik.

For den musikalske del står det populære orkester The Powls, der med sin blanding af stand up og dansemusik i mere end 20 år har underholdt og spillet til snart sagt alle begivenheder. Lige fra Bøgescenen i Skanderborg og Skive Festivalel til et sofahjørne i Randers, som de 4 musikere selv udtrykker det.

Billetterne kan fra tirsdag den 26. juni købes hos best by Henriette i Stoholm og kommer til at ske efter først til mølle princippet. Så vent ikke for længe, hvis du vil være sikker på at få plads i festteltet.

Festugen i Stoholm er i år skubbet til uge 35. Det skyldes fyrværkerifestivalen i Viborg, der finder sted lørdag den 25. august.