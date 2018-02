Nummer 16 i Skive vil ikke være som de andre

- Vi prøver at have noget på hylderne, som andre butikker af vores slags ikke har. For eksempel finder du hverken Khler vaser eller Kaj Bojesen figurer her hos os. Til gengæld kan du gå på opdagelse blandt anderledes møbler til boligen, malerier og brugskunst, der er oppe i tiden og en stor afdeling med børnetøj fra nul til 16 år. Det fortæller indehaver Lena Kirketerp-Møller.

Vi er på besøg hos butikken Nummer 16 i Skive, hvor Lena viser rundt på de 500 kvadratmeter med spændende varer til flere generationer. Udover børnetøjet, hvor der er mest til de store, har butikken også en ret ny afdeling med designmøbler, brugskunst, kaktusser og delikatesser. En afdeling med interiør til børneværelset er på vej til at bliver erstattet med andre nye spændende ting, som Lena ikke helt har fået på plads endnu. Men det kommer.

Møblerne i butikken er i enkel og stilren stil i dansk og skandinavisk design.

- Vi taler ikke dyre designermøbler men møbler i god kvalitet og en fornuftlig prisklasse, fortæller Lena, som fik foden bag egen disk i 2006. Det var dengang hun efter en uddannelse som ejendomsmægler og 13 år indenfor faget besluttede sig for at åbne børnetøjsbutikken Den blå Giraf, som dengang lå på Ulvevej i Skive.

Senere blev navnet skiftet ud med Nummer 16 og samtidig blev børnetøjet suppleret med mange andre varer også. Med til den fysiske butik hører også en webshop.

- Mange af de kunder, der kommer her for første gang, bliver positivt overrasket over hvor mange forskellige varer, vi har i forretningen, fortæller Lena.

Hun er vild med sit job og synes det er spændende at udvikle butikken på forskellige måder.

- Det er sjovt at følge de nye trends, der kommer inden for børnetøjet og så er jeg selv ret vild med at indrette, så boligdelen optager mig også meget. Vi har netop fået spændende malerier af den kendte kunstner Henrik Busk Andersen, som maler med stærke farver, der giver noget nyt til boligen. Det venter jeg mig en del af.

Hvornår jeg har en god dag? Det synes jeg faktisk jeg har hver eneste dag. Jeg går glad på arbejde, fortæller Lena.