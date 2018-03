Ny cafe-forpagter på plads

Det fortæller formanden for den selvejende bestyrelse Claus Clausen, Vroue.

- Vi har indgået en aftale med et firma, der hedder Lion fra Viborg. Tre personer, én mand og to kvinder, står bag firmaet og de har alle arbejdet indenfor catering- og servicefaget. Samtidig var deres koncept det, der passer bedst ind i de tanker, vi har gjort os omkring stedet og hvor vi har ønsket os et vist niveau, fortæller Claus Clausen

Han oplyser også, at den kommende forpagter-trio agter at drive cafeen i fransk bistrostil med små lette retter tilberedt af friske råvarer og til fornuftige priser. Derudover bliver det året rundt muligt at holde selskaber i den nye caf-bygning.

Det var før redaktionens deadline mandag formiddag ikke muligt at træffe kontaktpersonen for de tre nye forpagtere Claus Rost, for en kommentar.

Syv havde ansøgt om at blive forpagtere. Heraf var tre inviteret til samtale.