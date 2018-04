Her satte Hans Barrett ny dansk ungdomsrekord i hammerkast med et kast på 68,24 meter. Kastet er samtidig over kravet for at komme til VM. Kvalifikationsperioden starter dog først den 28. april.

Dermed en fantastisk start på den nye sæson for Hans, som netop har skiftet Stoholm trøjen ud til fordel for Sparta, hvor han nu bliver en del af landstræner Carsten Bommes kastegruppe.

Hans Barrett deltog også i vægtkast, hvor han kastede 19,82 m. og diskoskast med et kast på 45,23 m.

Iben Dahl fra Stoholm satte en flot ny personlig rekord i hammerkast med 40,14 m. I diskoskast blev det til 27,10 m.