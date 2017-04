Ny dynamitpulje lægger an til Fjends Cup

Det drejer sig om Sparkær, Stoholm, Mønsted og Borup, som hver sommer dyster mod hinanden i Fjends Cup og som i år er havnet i samme pulje. Det betyder at rivalerne nu også kan dyste i en turnering i turneringen og inden Fjend Cup.

Morten Groth er inspireret til initiativet af Lars Nørskov fra Viborg Søndermarken og hans projekt med en dynamitpulje i deres lokale serie 2.

- Vi vil meget gerne være med til at sætte fokus på seriefodbolden i lokalområdet, både for tilskuerne, sponsorerne og ikke mindst de lokale fodboldhelte, som hver weekend kæmper for klubbens logo og farver. I en travl hverdag med skole og lektier for nogen, samt job og børn for andre, skal fodbolden være et frirum til at komme af med opbyggede frustrationer, hylde glæden og fællesskabet, som livet i en fodboldklub giver fortæller Morten Groth.

- Vi vil lave en intern turnering i DBU Jyllands turnering. Dvs. når to af de fire ovennævnte hold spiller mod hinanden, tæller det i et internt regnskab.

Taberen af hvert opgør giver en god gammeldaws kasse øl fra boldklubbens cafeteria med 30 øl i, som sammen deles af de to hold. Noget af det vigtigste ved serie fodbolden er efter kampen, hvor der hygges i omklædningsrummet.

Zwei Grosse Bier Bar i Skive bliver turneringens hovedsponsor. 1. pladsen i dynamitpuljen får 5000,00 på et gavekort, som holdet kan benytte på Zwei Grosse Bier Bar i Skive, mens Ulbjerg Fodboldgolf giver et gavekort på 2.000 kr. til 2. pladsen. Der arbejdes lige nu med endnu flere sponsorpræmier.

Turneringen falder så heldigt, at den sidste spillerunde den 17. juni såmænd består af kampene Mønsted Borup og Sparkær Stoholm.

- Vi arbejder derfor på at få lavet en fantastisk afslutning med diverse kåringer med holdmæssige og personlige præmier. Vi forventer at grille helstegt pattegris og servere fadøl til alle fire hold som tak for en forhåbentlig begivenhedsrig og fed dynamitpulje, slutter Morten Groth.