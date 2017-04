Ny formand for Stoholm Idrætsforening

Her sagde Jane Østergaard, nuværende bestyrelsesmedlem ja til posten. Foreløbig for et år.

- Ifølge vore tidligere vedtægter kunne formanden kun vælges på selve generalforsamingen. De vedtægter fik vi i aftes ændret, så vi nu kan pege på en formand fra bestyrelsen ved den efterfølgende konstituering og kun for et år ad gangen,fortæller den afgåede formand Gitte Graversen.

Jane Østergaard har de seneste 5 år været medlem af hovedbestyrelsen for Stoholm IF.

Hun fortæller at hun glæder sig til at komme i gang med arbejdet på formandsposten, hvor det ellers har været svært at finde en afløser.

- Gitte Graversen har med sit store engagement været synlig så mange forskellige steder og i mange sammenhæng. Derfor har det måske for nogen været svært at skelne mellem hvad der var arbejde for bestyrelsen og hvad der var engagement. Og det kan jo være at det har afholdt nogen for at stille op, fordi de har været i tvivl om, hvorvidt de har kunnet overskue at påtage sig opgaven, vurderer Jane Østergaard.

Ved konstitueringen blev Anette Åby Møgelbjerg næstformand, Helle Klavsen blev sekretær og Jonna Broberg kasserer. Derudover sidder formændene for de respektive afdelinger med i hovedbestyrelsen.