Ny herrefrisør i Stoholm

Mahmoud Taleb er født og opvokset i Danmark og taler derfor flydende dansk. Hans familie kom i sin tid til Danmark fra Libanon.

Stoholms nye herrefrisør har arbejdet med faget, lige siden han kom ud af folkeskolen for ni år siden. Han har blandt andet arbejdet som uddannet frisør sammen med sin far og lillebror, der driver "Din salon" i Skive.

- Nu har jeg fået lyst til at prøve med mit eget og glæder mig til at komme i gang. Jeg er virkelig glad for mit arbejde og tilbyder professionel klipning af drenge og mænd i alle aldre samt retning af skæg. Det hele til særdeles gunstige priser, fortæller Mahmoud.

"Stoholms Herrefrisør " har åbent alle hverdage samt lørdag formiddag og det er ikke nødvendigt med tidsbestilling.

- Man dropper bare ind og jeg har kaffe på kanden, lover Mahmoud.