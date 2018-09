Ny kvinde på holdet hos tandlægerne i Højslev

HØJSLEV - Det skal være så rart som muligt at komme her.

Sådan siger tandlæge Camilla Bach Simonsen, der ejer tandlægeklinikken på Søbyvej i Højslev.

Hun har selv arbejdet her i seks år - heraf de to seneste år som ejer. Hun er selv født i Mønsted og bor i dag med familien i Viborg.

Den 1. juli startede Anny Kristensen fra Skive i jobbet som tandlæge på klinikken i Højslev. Hun har lang erfaring fra 15 år i privat praksis i Skive og en periode hos kommunens børnetandpleje.

- Så var jeg konmet i den alder, hvor man tænker, at skal man prøve noget nyt, så skal det være nu. Og det var superdejligt at kunne komme til en mindre klinik, hvor alle kender alle, og der er en rigtig god atmosfære. Og så har jeg jo ikke langt at køre, siger Anny Kristensen.

Klinikken er efter Ejvind Steen Olesens pensionering nu en ren kvindearbejdsplads. Der er to tandlæger, en tandplejer og fire klinikassistenter.

For Camilla Bach Simonsen var der ingen tvivl om, at Anny Kristensen ville være en gevinst:

- Hun er lokal og har rigtig meget erfaring, så det var et helt perfekt match, siger hun.

Camilla Bach Simonsen lægger meget vægt på, at der skal være rart på klinikken på Søbyvej:

- Når man nu skal være her som patient, så prøver vi at gøre det så rart som muligt. Der skal også være god tid til den enkelte. Det tager den tid, det nu skal tage.

Og selv om ingen elsker at gå til tandlæge, så kan personalet gøre meget for, at det føles så lempeligt som muligt, når man skal ind og sidde i tandlægestolen.

Den gode stemning understreges af, at en har haft 25 års jubilæum og et par har været her over ti år.

- Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag. Vi har det godt med hinanden. Og vi kender patienterne og deres familier - og på den måde bliver det sådan et sted, hvor alle kender alle.

Ud over de to tandlæger kan man også møde tandplejer Berit Søgård Kristensen på klinikken.