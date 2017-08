Ny leder i Stoholm pÃ¥ plads

Det bliver den 33-årige Morten Riisgaard fra Skive, der skal udgøre den ene halvdel af et lederteam i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Centret har ønsket at omstrukturer ledelsen, så man fremover har to ledere, hver med sit ansvarsområde.

Den nuværende leder, Lene Jensen, fortsætter i huset og skal primært stå for salg og marketing, mens Morten Riisgaard fremover skal være den, der står for det administrative med personale og økonomi.

Den nyansatte leder kommer oprindeligt fra Fjends, helt præcist fra Vridsted. Han bor nu i Skive, hvor han er et velkendt ansigt. Her har han blandt andet været en del af ejerkredsen omkring spisestedet Annexet, hvor han indtil fornylig også var daglig leder. Derudover har Morten Riisgaard været medarrangør af Skive Festival og han har blandt andet stået for markedsføringen af kulturarrangementer i Kultur Center Limfjord.

Da Annexet blev solgt først på sommeren, skulle Morten Riisgaard ud og tænke i nye baner, når det gælder arbejdslivet.

- Pludselig dukkede denne mulighed op, og jeg synes jobbet passer perfekt til de kvalifikationer, jeg har, fortæller Morten Riisgaard.

- Stoholm Fritids- og Kulturcenter er sammen med vandrerhjemmet et sted med uendeligt mange muligheder. Udover de faste aktiviteter indenfor sport er der er jo også den kulturelle del og de muligheder, der kunne være for at udvikle på det. Nu glæder jeg mig meget til samarbejdet med stedets anden leder, Lene Jensen og det øvrige personale, fortæller Morten Riisgaard, som er gift med Ida og har døtrene Anna på 4 og Laura på 2 år.

Den nye administrative leder starter allerede i det nye job på mandag.