Ny ordning med mini-vÃ¥domrÃ¥der i landbruget

29 oplandskonsulenter skal gennem de næste par år hjælpe landmænd i hele landet til at lave mini-vådområder til gavn for miljøet.

Gavner miljø og landbrug

Som en del af landbrugspakken, hvor landmænd har fået lov til at gøde mere, skal landbruget frem til 2021 mindske udledningen af kvælstof med 6.900 t.

En del kan ske ved, at landmænd etablerer frivillige kollektive virkemidler, som har effekt, ikke bare på egen jord, men for et vandopland.

Vi har set frem til at ordningen med oplandskonsulenterne kom i gang, udtaler Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland.

En målrettet tilgang er vigtig, for at vi kan have en god produktion, samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet. Men vi har brug for gode rådgivere, og det forventer vi, at vi får i denne ordning, fortsætter han.

Godt på vej

Der er nu midler til, at landmændene kan etablere de såkaldte frivillige målrettede virkemidler, som omfatter minivådområder, vådområder og plantet skov, og det er det arbejde oplandskonsulenterne skal understøtte med gratis rådgivning.

Vi kan hjælpe landmænd med at vælge den indsats og den placering, som giver bedst mening i det enkelte vandopland, udtaler oplandskonsulent, Jan Bjørnkjær Jensen. Derudover hjælper vi med at søge tilskud hjem til mini-vådområder, etablerer kontakt mellem landmænd inden for et vandopland og følger projekterne til dørs, fortæller han.

En ny hjemmeside skal også hjælpe landmænd og øvrige til at blive klogere på opgaven.

Frivillige ordninger

- Det er helt frivilligt, at etablere et minivådområde, og det er utrolig vigtig. Lige som med de målrettede efterafgrøder, vil vi også her vise, at vi kan præstere, og det er den rigtige vej at gå, for både samfund og landbrug, afslutter Frede Lundgaard Madsen.

Fra forskningsinstituttet SEGES, som koordinerer oplandskonsulentordningen, forventer man, at en stor del af kvælstofreduktionen på denne måde kan foregå udenfor dyrkningsfladen, så kvælstof tildelingen på markerne og sædskiftet - også i fremtiden - kan optimeres økonomisk.