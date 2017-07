Ny seniortræner i Mønsted IF Fodbold

Robert Overgaard er 47 år og bosiddende i Mønsted. Robert har med enkelte afbrydelser været træner i Mønsted IF siden 2001 på diverse ungdomshold. Den aktive del af fodboldkarrieren startede som ungdomsspiller i Als Viking og Hadsund Boldklub med efterfølgende seniorfodbold i Als Viking og Vejgaard BK på serie 1 niveau. Robert er stadig aktiv som spiller i MIF på klubbens veteranhold.

- Vi er utrolig glade for at Robert har valgt at takke ja til denne udfordring. Vi kender Robert og hans fodboldmæssige samt menneskelige kvaliteter fra adskillige år i ungdomsafdelingen og vi håber og forventer at disse kompetencer bliver videreført til seniorafdelingen.

- Det var for bestyrelsen højeste prioritet, at få en lokalt forankret seniortræner der kan gøre en positiv forskel for især de mange unge spillere der er kommet op som seniorspillere eller på vej til at blive.

Derudover havde vi på ønskesedlen en person der kan samle klubben og som brænder for Mønsted IF. Disse kompetencer ved vi Robert besidder og vi er derfor meget tilfredse med, at vi er blevet enige om denne aftale fortæller Kenneth Davidsen fra fodboldbestyrelsen.

- Jeg ser frem til at det bliver et godt samarbejde og spændende fortsat at være en del af Mønsted IF nu rundt om seniorafdelingen. Jeg ser frem til at få lov til at påvirke både gamle som nye spillere herunder blandt andet at få integreret ungdomsspillerne på holdene fortæller Robert Overgaard.

- Vi har kontrakt med nuværende seniortræner Claus Højgård resten af 2017. Denne aftale fortsætter naturligvis uændret og vi ser frem til et spændende og positivt efterår sammen, siger Kenneth Davidsen.