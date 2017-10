Ny træner for førsteholdet i Stoholm

. For kort tid siden blev det meldt ud at Niels R. Jensen også næste sæson ville være cheftræner for serie 2 holdet i Stoholm IF. Nu har han imidlertid besluttet sig for ikke at fortsætte. Det bliver Martin Trankjær, der tager over som træner for førsteholdet, når solen igen står højt på himlen

Det fortæller senioransvarlig Tommy Nielsen.

Niels kontaktede os selv og sagde, at såfremt vi kunne finde hinanden, så ville han gerne, at det blev Martin Trankjær, der overtog næste år. Det gik vi så i gang med at kigge på. Derfor er vi meget glade for at kunne meddele, at Trankjær overtager træningen for vores seniorafdeling med kampansvar for vores 1. hold, og det bliver en aftale, der gælder for både 2018 og 2019, fortæller Tommy Nielsen og understreger, at der absolut intet dramatisk er i det nye set up.

Martin Trankjær, har siden sin aktive tid som divisionsspiller i Skive IK og Holstebro Boldklub, været tilknyttet netop disse to klubber, hvor han har haft ansvaret for henholdsvis 1. divisionsreserverne i Skive og fungeret som førsteholdstræner og sportschef for Holstebro Boldklub førstehold i Danmarksserien.

- Jeg ser meget frem til det kommende arbejde i Stoholm IF og glæder mig til at bidrage med min tilgang til både træning og kamp. Med udgangspunkt i at skabe udvikling for både den enkelte spiller og vores seniorhold vil jeg bygge vores træninger op på samme grundlag, som jeg har gjort i mine tidligere trænerjobs og som jeg selv har oplevet i min aktive tid som fodboldspiller. Det skal være udfordrende og udviklende at være spiller i Stoholm kommer det fra 32-årige Martin, der er bosat i Stoholm med sin familie.

Med Martin som seniortræner, Lasse som ansvarlig for andetholdet og Niels fortsatte gang omkring seniorafdelingen, er der nu et rigtig stærkt set up for seniorafdelingen i Stoholm, slutter man fra fodboldafdelingen.